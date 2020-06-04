Стала известна дата выхода документального фильма «40 лет Рокки»

https://static.news.ru/photo/162f49d0-a703-11ea-a681-fa163e074e61_660.jpg Кадр из фильма «Рокки» Фото: United Artists

Кинокомпания Virgil Films объявила дату выхода документального фильма, посвящённого серии фильмов «Рокки», заглавную роль в котором исполнил Сильвестр Сталлоне. Картина станет доступна 9 июня.

Позже также был представлен трейлер картины, получившей название «40 лет Рокки: Рождение классики». Сценаристом и режиссёром выпустил Дерек Уэйн Джонсон.

Проект расскажет историю создания фильмов о боксёре из города Кенсингтон американского штата Пенсильвания. В ленте будут показаны интервью с создателями и актёрами картины, а также редкие и ранее не публиковавшие кадры со съёмочной площадки.

Как писал NEWS.ru, проект Trailblazers опубликовал трейлер документального фильма об американском актёре Дэнни Трехо. Премьера состоится 22 июня.