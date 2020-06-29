Стала известна дата выхода фильма «Мулан» в российский прокат

https://static.news.ru/photo/8fd6d630-b9fb-11ea-b336-fa163e074e61_660.jpg Кадр из фильма «Мулан» Фото: Walt Disney Pictures

Игровая версия мультфильма «Мулан» выйдет в российский прокат 20 августа. Изначально премьера картины на больших экранах была запланирована на 27 марта.

О новой дате выпуска ленты сообщили представители The Walt Disney Company, передаёт РИА Новости. Ранее дистрибьютор заявлял, что «Мулан» выйдет 23 июля.

Выход в широкий кинотеатральный прокат захватывающего приключения Disney «Мулан» в России переносится на 20 августа 2020 года, — говорится в сообщении.

В основе сюжета — анимационная картина 1998 года о дочери китайского воина, которая притворилась мужчиной, чтобы присоединиться к армии и сразиться с врагом. Это первая игровая адаптация мультфильмов Disney, получившая отметку о просмотре, не рекомендованном для детей младше 13 лет.

В феврале компания Walt Disney Studios опубликовала последний трейлер киноремейка мультфильма «Мулан». Ролик представили зрителям в перерыве трансляции финала Супербоула, писал NEWS.ru.