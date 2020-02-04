https://static.news.ru/photo/4297b968-4749-11ea-8427-fa163e074e61_660.jpg Фото: mortalkombat/twitter.com

Кинокомпания Warner Bros. объявила список персонажей, которые появятся в новой экранизации видеоигры Mortal Kombat.

В фильме будут задействованы Нитара, Кун Лао, Скорпион, Шан Цзун, Соня Блейд, Кано, Лю Кан, Милина, Райдэн, Джакс и Саб-Зиро, сообщает Screen Rant.

Сценарист картины Грег Руссо отметил, что проект получил рейтинг R, а это значит, что поклонники смогут полноценно рассмотреть знаменитые завершающие фаталити из игры.

Премьера картины запланирована на 15 января 2021 года.

В декабре 2019 года Руссо сообщил о том, что съёмки киноверсии Mortal Kombat официально завершились, писал NEWS.ru.