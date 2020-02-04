Кинокомпания Warner Bros. объявила список персонажей, которые появятся в новой экранизации видеоигры Mortal Kombat.
В фильме будут задействованы Нитара, Кун Лао, Скорпион, Шан Цзун, Соня Блейд, Кано, Лю Кан, Милина, Райдэн, Джакс и Саб-Зиро,
Сценарист картины Грег Руссо отметил, что проект получил рейтинг R, а это значит, что поклонники смогут полноценно рассмотреть знаменитые завершающие фаталити из игры.
Премьера картины запланирована на 15 января 2021 года.
В декабре 2019 года Руссо сообщил о том, что съёмки киноверсии Mortal Kombat официально завершились, писал NEWS.ru.
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