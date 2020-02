Фото: mortalkombat/twitter.com

Фильм, в котором американский актёр Николас Кейдж сыграет Николаса Кейджа, выйдет 19 марта 2021 года.

Драма получила название «Невыносимая тяжесть огромного таланта» (The Unbearable Weight of Massive Talent). Как отмечает The Hollywood Reporter, на эту же дату запланированы продолжение боевика «Tomb Raider: Лара Крофт» и...