https://static.news.ru/photo/b7014c50-4e93-11ea-a8e6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Компания «Феномен Филмз», которая занималась производством фильма «Дау», посчитала необоснованными обвинения фильма в пропаганде порнографии. Продюсерский коллектив картины Ильи Хржановского обратился в Арбитражный суд с требованием признать незаконным решение Минкульта РФ об отказе выдать «Дау» прокатное удостоверение.

Об этом «Интерфаксу» рассказала представитель проекта на территории РФ Дарья Виолина. Она уточнила, что «Феномен Филмз» в своём иске ссылается на прописанное в Конституции России право на свободу художественного творчества.

«Дау» представляет собой киноальманах из 13 частей. Минкульт увидел пропаганду порнографии и не выдал прокатное удостоверение четырём из них («Дау. Наташа», «Дау. Нора Сын», «Дау. Саша Валера», «Дау. Новый человек»). Хржановский обратился в министерство с открытым письмом с просьбой пересмотреть это решение. Ведомство в ответ посоветовало режиссёру решить этот вопрос в судебном порядке.

Как сообщал NEWS.ru, одна из частей «Дау» вошла в конкурсную программу международного Берлинского кинофестиваля.