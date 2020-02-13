Компания «Феномен Филмз», которая занималась производством фильма «Дау», посчитала необоснованными обвинения фильма в пропаганде порнографии. Продюсерский коллектив картины Ильи Хржановского обратился в Арбитражный суд с требованием признать незаконным решение Минкульта РФ об отказе выдать «Дау» прокатное удостоверение.
Об этом «Интерфаксу»
«Дау» представляет собой киноальманах из 13 частей. Минкульт увидел пропаганду порнографии и не выдал прокатное удостоверение четырём из них («Дау. Наташа», «Дау. Нора Сын», «Дау. Саша Валера», «Дау. Новый человек»). Хржановский обратился в министерство с открытым письмом с просьбой пересмотреть это решение. Ведомство в ответ посоветовало режиссёру решить этот вопрос в судебном порядке.
Как сообщал NEWS.ru, одна из частей «Дау» вошла в конкурсную программу международного Берлинского кинофестиваля.
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