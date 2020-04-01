Создатель «Сайнфелда» записал обращение к «идиотам», игнорирующим карантин

https://static.news.ru/photo/5b2f40b4-742a-11ea-8b47-fa163e074e61_660.jpg Ларри Дэвид Фото: Javier Rojas/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американский комик, сценарист и режиссёр Ларри Дэвид, известный как создатель сериала «Сайнфелд», обратился к «идиотам», которые выходят на прогулки, игнорируя требование оставаться дома из-за пандемии коронавируса,

Видео с Дэвидом появилось в Twitter администрации Губернатора штата Калифорния. Комик призвал молодых людей позаботиться об окружающих.

Хочу обратиться к идиотам, вы знаете, о ком я... Выходите из дома, не знаю, чем вы там занимаетесь. Вы приближаетесь друг другу, это не хорошо. Вы вредите старикам типа меня, — сказал артист.

âYouâre hurting old people like me. Well, not me... Iâll never see you.â



Larry David wants everyone to stay home to protect older Californians from #COVID19 !

He does not do these things.

Listen to Larry. #StayHomeSaveLives https://t.co/snYe5v55Rw pic.twitter.com/C5cKOaAufE — Office of the Governor of California (@CAgovernor) March 31, 2020

Юморист объяснил, что сейчас у людей есть уникальная возможность без угрызения совести ничего не делать, сидеть на диване и смотреть телевизор. По его мнению, если вы тот, кто упускает такую возможность, то вы «не особо умны».

Как писал NEWS.ru, американский актёр Роберт Де Ниро записал видео, в котором призвал людей сидеть дома, чтобы у коронавируса не было возможности распространиться сильнее. В конце обращения он пригрозил не соблюдающим режим фирменной фразой своего персонажа из фильма «Знакомство с Факерами».