Кино

Создатель «Сайнфелда» записал обращение к «идиотам», игнорирующим карантин

17:59, 01 апреля 2020
Ларри Дэвид Ларри Дэвид Фото: Javier Rojas/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американский комик, сценарист и режиссёр Ларри Дэвид, известный как создатель сериала «Сайнфелд», обратился к «идиотам», которые выходят на прогулки, игнорируя требование оставаться дома из-за пандемии коронавируса,

Видео с Дэвидом появилось в Twitter администрации Губернатора штата Калифорния. Комик призвал молодых людей позаботиться об окружающих.

Хочу обратиться к идиотам, вы знаете, о ком я... Выходите из дома, не знаю, чем вы там занимаетесь. Вы приближаетесь друг другу, это не хорошо. Вы вредите старикам типа меня, — сказал артист.

Юморист объяснил, что сейчас у людей есть уникальная возможность без угрызения совести ничего не делать, сидеть на диване и смотреть телевизор. По его мнению, если вы тот, кто упускает такую возможность, то вы «не особо умны».

Как писал NEWS.ru, американский актёр Роберт Де Ниро записал видео, в котором призвал людей сидеть дома, чтобы у коронавируса не было возможности распространиться сильнее. В конце обращения он пригрозил не соблюдающим режим фирменной фразой своего персонажа из фильма «Знакомство с Факерами».

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