Создатель «Сайнфелда» записал обращение к «идиотам», игнорирующим карантин

Видео с Дэвидом появилось в Twitter администрации Губернатора штата Калифорния. Комик призвал молодых людей позаботиться об окружающих.

“You’re hurting old people like me. Well, not me... I’ll never see you.”



Larry David wants everyone to stay home to protect older Californians from #COVID19 !

He does not do these things.

Listen to Larry. #StayHomeSaveLives https://t.co/snYe5v55Rw pic.twitter.com/C5cKOaAufE