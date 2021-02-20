«Союзмультфильм» назвал сроки выхода фильма про Чебурашку

https://static.news.ru/photo/fca00866-737f-11eb-99ba-96000091f725_660.jpg Фото: Igor Gnevashev/Russian Look/Global Look Press

Полнометражный художественный фильм о Чебурашке выйдет на российские экраны к 1 января 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе «Союзмультфильма».

Работать над картиной вместе со студией будет кинокомпания Yellow, Black and White. Главного героя фильма, Чебурашку, создадут с помощью самых современных технологий, таких как motion capture и др.), а потом интегрируют в фильм методом совмещения Full CG, передаёт РБК.

Над сценарием трудятся авторы трилогии «Последний богатырь». Руководит их работой Виталий Шляппо. Режиссёром картины станет Дмитрий Дьяченко («О чем говорят мужчины», «Кухня в Париже», «Последний богатырь»). При этом съёмки могут начаться уже в этом году.

Ранее стало известно, что Тим Бёртон снимет сериал Wednesday, основанный на истории про «Семейку Аддамс». Соответствующий релиз размещён на официальном сайте стриминговой платформы Netflix, сообщал NEWS.ru.