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«Союзмультфильм» назвал сроки выхода фильма про Чебурашку

16:28, 20 февраля 2021
Фото: Igor Gnevashev/Russian Look/Global Look Press

Полнометражный художественный фильм о Чебурашке выйдет на российские экраны к 1 января 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе «Союзмультфильма». 

Работать над картиной вместе со студией будет кинокомпания Yellow, Black and White. Главного героя фильма, Чебурашку, создадут с помощью самых современных технологий, таких как motion capture и др.), а потом интегрируют в фильм методом совмещения Full CG, передаёт РБК. 

Над сценарием трудятся авторы трилогии «Последний богатырь». Руководит их работой Виталий Шляппо. Режиссёром картины станет Дмитрий Дьяченко («О чем говорят мужчины», «Кухня в Париже», «Последний богатырь»). При этом съёмки могут начаться уже в этом году. 

Ранее стало известно, что Тим Бёртон снимет сериал Wednesday, основанный на истории про «Семейку Аддамс». Соответствующий релиз размещён на официальном сайте стриминговой платформы Netflix, сообщал NEWS.ru. 

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