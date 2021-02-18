Тим Бёртон снимет сериал по мотивам «Семейки Аддамс»

Тим Бёртон снимет сериал Wednesday, основанный на истории про «Семейку Аддамс». Соответствующий релиз размещён на официальном сайте стриминговой платформы Netflix. Этот проект станет дебютом режиссёра на телевидении.
Шоураннерами станут Альфред Гоу и Майлз Миллар. Также к работе над сериалом привлекут Эндрю Миттмана и Кевина Мисерокти, продюсировавших мультфильм «Семейка Аддамс» 2019 года, Джонатана Гликмана и других.
Дата выхода сериала и исполнители главных ролей пока не называются.
По информации Variety, впервые о разработке шоу
Ранее NEWS.ru сообщал, что из американской библиотеки Netflix удалили все фильмы с Джонни Деппом. Поводом мог стать скандальный развод с Эмбер Хёрд.