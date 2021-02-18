Тим Бёртон снимет сериал по мотивам «Семейки Аддамс»

https://static.news.ru/photo/28fbbcb0-7273-11eb-b131-96000091f725_660.jpg Тим Бертон Фото: facebook.com/TimBurton

Тим Бёртон снимет сериал Wednesday, основанный на истории про «Семейку Аддамс». Соответствующий релиз размещён на официальном сайте стриминговой платформы Netflix. Этот проект станет дебютом режиссёра на телевидении.

Сообщается , что шоу будет состоять из восьми эпизодов, центральным персонажем станет Уэнздэй — дочь Мартиши и Гомеса Аддамсов — и тема её взросления. Сериал расскажет о временах, когда девочка училась в Nevermore, где овладела экстрасенсорными способностями, предотвратила серию убийств и разгадала тайну родителей.

Шоураннерами станут Альфред Гоу и Майлз Миллар. Также к работе над сериалом привлекут Эндрю Миттмана и Кевина Мисерокти, продюсировавших мультфильм «Семейка Аддамс» 2019 года, Джонатана Гликмана и других.

Дата выхода сериала и исполнители главных ролей пока не называются.

По информации Variety, впервые о разработке шоу стало известно в октябре 2020 года. Тогда же появились слухи, что роль Мартиши и Гомеса могут исполнить Хелена Бонэм Картер и Джонни Депп. Подтверждения слухам не поступало.

Ранее NEWS.ru сообщал, что из американской библиотеки Netflix удалили все фильмы с Джонни Деппом. Поводом мог стать скандальный развод с Эмбер Хёрд.