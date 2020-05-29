«Соник в кино» получит продолжение

Компании Paramount Pictures и Sega Sammy подтвердили, что запустили в производство продолжения фильма «Соник в кино», основанного на персонаже известной видеоигры. За создание сиквела отвечают авторы оригинальной картины.
Режиссёрское кресло займёт Джефф Фаулер, а сценарий напишут Патрик Кейс и Джош Миллер,
Картину решили продолжить, после того как первый фильм стал коммерчески успешным.
Как писал NEWS.ru, японский художник Юдзи Нака, создавший персонажа Соника из известной компьютерной игры, раскритиковал обновлённый дизайн анимационного ежа.
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