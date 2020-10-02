София Вергара возглавила рейтинг самых оплачиваемых актрис мира

Колумбийско-американская артистка Совия Вергара стала лидером рейтинга самых высокооплачиваемых актрис мира по версии журнала Forbes. За год она заработала $43 млн.
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Второе место заняла Анджелина Джоли, увеличившая своё состояние на $35,5 млн. Тройку лидеров замыкает звезда «Чудо-женщины» Галь Гадот с результатом в $31,5 млн.
В топ-10 также вошли Мелисса Маккарти, Мерил Стрип, Эмили Блант, Николь Кидман, Эллен Помпео, Элизеабет Мосс и Виола Дэвис.
При составлении рейтинга актрис с самыми большими доходами, Forbes опирался на данные Nielsen, Box Office Mojo и IMDB, а также на интервью с отраслевыми инсайдерами, — говорится в комментарии к списку.
Ранее издание Forbes опубликовало список самых высокооплачиваемых актёров мира. Первое место занял Дуэйн «Скала» Джонсон, писал NEWS.ru.
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