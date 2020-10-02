София Вергара возглавила рейтинг самых оплачиваемых актрис мира

https://static.news.ru/photo/d0916144-04b6-11eb-bdcd-fa163e074e61_660.jpg София Вергара Фото: COVER Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Колумбийско-американская артистка Совия Вергара стала лидером рейтинга самых высокооплачиваемых актрис мира по версии журнала Forbes. За год она заработала $43 млн.

В список вошли десять актрис , которые суммарно заработали $254 млн. За год их доходы снизились на 20%. В основном они получали гонорары от стриминговых сервисов и телевидения.

Второе место заняла Анджелина Джоли, увеличившая своё состояние на $35,5 млн. Тройку лидеров замыкает звезда «Чудо-женщины» Галь Гадот с результатом в $31,5 млн.

В топ-10 также вошли Мелисса Маккарти, Мерил Стрип, Эмили Блант, Николь Кидман, Эллен Помпео, Элизеабет Мосс и Виола Дэвис.

При составлении рейтинга актрис с самыми большими доходами, Forbes опирался на данные Nielsen, Box Office Mojo и IMDB, а также на интервью с отраслевыми инсайдерами, — говорится в комментарии к списку.

Ранее издание Forbes опубликовало список самых высокооплачиваемых актёров мира. Первое место занял Дуэйн «Скала» Джонсон, писал NEWS.ru.