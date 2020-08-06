СМИ сообщили о перезапуске «Пиратов Карибского моря» без Джонни Деппа

Disney планирует перезапуск франшизы «Пиратов Карибского моря». Однако Джонни Депп больше не будет принимать участия в съёмках.
Такую информацию сообщает Daily Mail со ссылкой на сценариста картин Стюарта Битти. По его словам, над перезапуском будут работать сценаристы фильма «Дэдпул» Ретт Риз и Пол Верник.
Джонни Депп играл одного из главных персонажей франшизы — капитана Джека Воробья. Первый фильм с ним вышел в 2003 году. За эту роль он получил «Оскара».
Однако в последнее время на актёра поступает слишком много жалоб. Так, два года назад бывшая жена Деппа Эмбер Хёрд обвинила его в избиении. Суд запретил ей приближаться к актёру ближе чем на 100 ярдов. Также о ненадлежащем поведении Деппа заявил менеджер по подбору локаций картины «Город лжи» Грег Брукс. Он отметил, что во время работы актёр употреблял алкоголь и наркотики.
Как ранее писал NEWS.ru, в марте 2020 года адвокаты Джонни Деппа сообщили, что Эмбер Хёрд ударила его дверью по лицу.
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