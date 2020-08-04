СМИ: ДиКаприо будет снимать фильмы совместно с Apple

https://static.news.ru/photo/0594bfb4-d634-11ea-b153-fa163e074e61_660.jpg Леонардо Ди Каприо Фото: Nick Agro/AdMedia/Global Look Press

Продюсерская компания Appian Way Productions, основанная актёром Леонардо ДиКаприо, заключила контракт о совместном производстве фильмов и сериалов с корпорацией Apple.

Об этом сообщает журнал The Hollywood Reporter. По его данным, Apple примет участие в производстве продюсируемого Appian Way сериала «Сияющие девушки» с Элизабет Мосс. Кроме того, корпорация уже вложила $200 млн в фильм Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны» с ДиКаприо и Робертом Де Ниро в главных ролях.

Издание отмечает, что это не единственные совместные проекты Apple и Appian Way Productions. При этом для компании ДиКаприо эта сделка станет первым контрактом о совместном создании сериалов. В съёмках фильмов Appian Way Productions уже сотрудничала с другими компаниями, например, с киностудиями Paramount Pictures и Warner Bros.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Леонардо Ди Каприо станет продюсером сериала, основанного на романе-утопии Олдоса Хаксли «Остров». Сыграет ли сам американский актёр одну из ролей, пока неизвестно.