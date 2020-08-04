СМИ: ДиКаприо будет снимать фильмы совместно с Apple

Продюсерская компания Appian Way Productions, основанная актёром Леонардо ДиКаприо, заключила контракт о совместном производстве фильмов и сериалов с корпорацией Apple.
Об этом
Издание отмечает, что это не единственные совместные проекты Apple и Appian Way Productions. При этом для компании ДиКаприо эта сделка станет первым контрактом о совместном создании сериалов. В съёмках фильмов Appian Way Productions уже сотрудничала с другими компаниями, например, с киностудиями Paramount Pictures и Warner Bros.
Ранее NEWS.ru писал о том, что Леонардо Ди Каприо станет продюсером сериала, основанного на романе-утопии Олдоса Хаксли «Остров». Сыграет ли сам американский актёр одну из ролей, пока неизвестно.
Добавьте наши новости в избранные источники