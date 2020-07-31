Скончался режиссёр Алан Паркер, снявший «Полуночный экспресс»

Британский режиссёр, сценарист и актёр Алан Паркер, известный по фильмам «Полуночный экспресс», «Эвита» и «Стена», скончался в эту пятницу, 31 июля, после продолжительной болезни в возрасте 76 лет.
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Среди наиболее известных работ Паркера — «Миссисипи в огне» и «Полуночный экспресс», за который он был номинирован на «Оскар». «Полуночный экспресс» принёс режиссёру две премии американской киноакадемии — за лучший адаптированный сценарий и лучший оригинальный саундтрек. Также фильм получил шесть премий «Золотой глобус» и три премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA), в том числе за лучшую режиссуру.
Кроме того, Паркер приобрёл известность благодаря фильму «Эвита», в котором сыграли американская певица Мадонна и испанский актёр Антонио Бандерас. Фильм номинировали на «Оскар» в пяти категориях и на «Золотой глобус» в пяти номинациях.
Ранее NEWS.ru писал, что новый фильм российского режиссёра Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!», повествующий о событиях 1962 года, известных как «Новочеркасский расстрел», включён в конкурсную программу 77-го Международного кинофестиваля в Венеции.
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