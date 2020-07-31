Скончался режиссёр Алан Паркер, снявший «Полуночный экспресс»

https://static.news.ru/photo/5b9f08d4-d354-11ea-b842-fa163e074e61_660.jpg Фото: Imago / I-Images/Global Look Press

Британский режиссёр, сценарист и актёр Алан Паркер, известный по фильмам «Полуночный экспресс», «Эвита» и «Стена», скончался в эту пятницу, 31 июля, после продолжительной болезни в возрасте 76 лет.

Об этом сообщает агентство PA со ссылкой на представителя режиссёра.

Среди наиболее известных работ Паркера — «Миссисипи в огне» и «Полуночный экспресс», за который он был номинирован на «Оскар». «Полуночный экспресс» принёс режиссёру две премии американской киноакадемии — за лучший адаптированный сценарий и лучший оригинальный саундтрек. Также фильм получил шесть премий «Золотой глобус» и три премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA), в том числе за лучшую режиссуру.

Кроме того, Паркер приобрёл известность благодаря фильму «Эвита», в котором сыграли американская певица Мадонна и испанский актёр Антонио Бандерас. Фильм номинировали на «Оскар» в пяти категориях и на «Золотой глобус» в пяти номинациях.

Ранее NEWS.ru писал, что новый фильм российского режиссёра Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!», повествующий о событиях 1962 года, известных как «Новочеркасский расстрел», включён в конкурсную программу 77-го Международного кинофестиваля в Венеции.