СК проверит данные о мошенничестве с недвижимостью семьи Баталова

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

У Александра Молочникова тесты на COVID-19 дали положительный результат. Приехавший в Сочи на фестиваль «Кинотавр» режиссёр сообщил об этом в видеообращении, которое опубликовал в соцсетях.

Позднее Молочников удалил все посты, но запись можно найти в Интернете. На ней режиссёр рассказал, что приехал на фестиваль в Сочи 14 сентября, чтобы представить свой новый фильм «Скажи ей»....