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СК проверит данные о мошенничестве с недвижимостью семьи Баталова

11:16, 18 сентября 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главное следственное управление СК по Москве проверит сообщения о мошенничестве с недвижимостью семьи актера Алексея Баталова.

Об этом сообщили в пресс-службе комитета. По её данным, соответствующее поручение главе столичного ГУ СК дал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Председатель СК поручил руководителю Главного следственного управления СК по Москве организовать доследственную проверку, — говорится в сообщении.

Поводом послужили сообщения ряда СМИ о возможном хищении недвижимости и денег семьи Баталова. Бастрыкин поручил по итогам проверки и при наличии оснований «незамедлительно возбудить уголовное дело», передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что вдова актёра Алексея Баталова 85-летняя Гитана Леонтенко и его больная ДЦП 52-летняя дочь Мария остались без недвижимости и средств к существованию. По словам вдовы актёра, в произошедшем виновны друзья Алексея Баталова актриса Наталья Дрожжина и её муж Михаил Цивин.

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