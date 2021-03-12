Шварценеггера номинировали на «Золотую малину»

https://static.news.ru/photo/a2aa8252-834a-11eb-b1b6-96000091f725_660.jpg Арнольд Шварценеггер Фото: Kento Nara/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американский актёр и политик Арнольд Шварценеггер номинирован на «Золотую малину». Об этом сообщается на YouTube-канале премии.

Железный Арни может получить антинаграду как худший актёр второго плана за съёмки в российско-китайском фильме «Тайна печати дракона», в котором сыграл роль коменданта тюрьмы. Конкуренцию ему составляют Брюс Уиллис («Брешь», «Приказано: уничтожить» и «Дожить до утра»), Шайя ЛаБаф («Выбивая долги»), Чеви Чейз («Великолепный мистер Данди») и Руди Джулиани («Борат 2»).

Среди исполнителей главных ролей приз может достаться Роберту Дауни — младшему («Удивительное путешествие доктора Дулиттла»), Майку Линделлу («Несомненное доказательство»), Микеле Морроне («365 дней»), Адаму Сэндлеру («Хеллоуин Хьюби») и Дэвиду Спейду («Не та девушка»).

«Золотая малина» (Razzie Award) была придумана в 1981 году как антинаграда за худшие актёрские работы, сценарий, режиссуру, кинопесню и фильм года. Рассматривается как дополнение к премии «Оскар»: по традиции номинанты «Золотой малины» оглашаются за день до оглашения оскаровских номинантов, лауреаты — за день до лауреатов «Оскара». Призом является пластмассовая ягода малины, покрытая золотой краской из пульверизатора.

Ранее NEWS.ru писал, что Шварценеггер исполнит одну из главных ролей в сериале компании Skydance Television. Сценарий к нему пишет Ник Сантора, известный по работе над сериалом «Клан Сопрано».

Шварценеггер также является исполнительным продюсером проекта. Ранее он уже сотрудничал со Skydance Television в ходе съёмок двух последних частей франшизы «Терминатор».