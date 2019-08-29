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Организаторы Comic Con Russia объявили имя следующего специального гостя фестиваля. Им станет Эндрю Скотт, знакомый зрителям по роли Джима Мориарти в сериале «Шерлок».

Актёр также снялся в одном из эпизодов пятого сезона «Чёрного зеркала» и в грядущей военной драме «1917». Скотт выступит на сцене мероприятия, после чего проведёт фото- и автограф сессию. Билеты на них продаются отдельно.

Фестиваль пройдёт с 3 по 6 октября в Москве в «Крокус Экспо».

В середине августа News.ru писал, что Comic Con Russia 2019 также посетит Мадс Миккельсен.