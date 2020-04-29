Сеть Cineworld раскритиковала Universal за новые правила выпуска фильмов

https://static.news.ru/photo/bc005bb8-8ad6-11ea-885b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Martyn Wheatley /Global Look Press

Британская сеть кинотеатров Cineworld выступила с критикой компании Universal Pictures за решение начать выпускать фильмы сразу и на большие экраны, и на онлайн-платформах.

Генеральный директор международной прокатной компании Муки Грайдингер заявил, что студия таким образом нарушает все договорённости с кинотеатрами, которые сейчас столкнулись с серьёзным кризисом, передаёт Deadline.

За плечами у Cineworld 90 лет работы в индустрии, и мы всегда готовы показывать любой фильм, если партнёр придерживается правил и не меняет их в одностороннем порядке, — сказал он.

Бизнесмен отметил, что компания отказывается выпускать ленты студий, не соблюдающих прокатное окно. Он напомнил, что благодаря кинотеатрам индустрия заработала в прошлом году рекордные $42 млрд.

Ранее глава NBCUniversal Джефф Шелл дал интервью The Wall Street Journal, в котором заявил, что студия решила выпускать фильмы одновременно в кино и онлайн после успеха анимационного фильма «Тролли. Мировой тур» на стриминговых сервисах. После этого американская сеть кинотеатров AMC Theatres заявила, что отказывается выпускать в прокат картины производства Universal, писал NEWS.ru.