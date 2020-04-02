Сценарист «Меча короля Артура» перепишет сериал об Оби-Ване Кеноби

https://static.news.ru/photo/b8578476-7584-11ea-bcb8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Киностудия Lucasfilm наняла Джоби Харольда для написания сценария к сериалу о рыцаре-джедае Оби-Ване Кеноби вселенной «Звёздных войн». Автор известен своей работой над фильмами «Меч короля Артура» и «Армия мертвецов».

Джоби заменит на посту главного сценариста Хуссейна Амини, написавшего первую версию текста и покинувшего проект, сообщает Variety.

24 января стало известно, что Lucasfilm заморозила работу над сериалом о Оби-Ване Кеноби. Это произошло, потому что главе студии Кэйтлин Кеннеди не понравился сценарий, написанный Амини.

Как писал NEWS.ru, к роли Оби-Вана Кеноби в проекте для стриминговой платформы Disney+ предложили вернуться шотландскому актёру Юэну Макгрегору.