Кино

Сценарист «Меча короля Артура» перепишет сериал об Оби-Ване Кеноби

11:23, 03 апреля 2020
Фото: Global Look Press

Киностудия Lucasfilm наняла Джоби Харольда для написания сценария к сериалу о рыцаре-джедае Оби-Ване Кеноби вселенной «Звёздных войн». Автор известен своей работой над фильмами «Меч короля Артура» и «Армия мертвецов».

Джоби заменит на посту главного сценариста Хуссейна Амини, написавшего первую версию текста и покинувшего проект, сообщает Variety.

24 января стало известно, что Lucasfilm заморозила работу над сериалом о Оби-Ване Кеноби. Это произошло, потому что главе студии Кэйтлин Кеннеди не понравился сценарий, написанный Амини.

Как писал NEWS.ru, к роли Оби-Вана Кеноби в проекте для стриминговой платформы Disney+ предложили вернуться шотландскому актёру Юэну Макгрегору.

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