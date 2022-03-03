Россиянам рассказали, какие фильмы можно посмотреть в праздники

Киновед и кинокритик Александр Шпагин рассказал NEWS.ru о том, какие фильмы сейчас лучше всего посмотреть, чтобы отдохнуть душой и телом. Эксперт посоветовал обратить внимание не только на советскую классику, но и на французские комедии 60–70-х годов. Их можно посмотреть в ближайшие праздники.

Возвращаться к старым успешным советским комедиям всегда приятно, поскольку это лечение души. Ты знаешь, что будет в каждом следующем кадре, но, чёрт возьми, как же это приятно! Я хорошо помню, когда я работал и всегда смотрел одно и то же, и это было в кайф. Народное сознание также остаётся в чём-то детским, и смотреть одно и то же — в этом есть терапевтический момент успокоения, — отметил спикер.

Киновед предложил обратить особое внимание на французское кино, которое получило особую популярность в начале 2000-х годов.

Это французские комедии 60–70-х годов. Это все эти фильмы, которые все мы обожали раньше, во времена моего детства, и стремились посмотреть. Ришар, Бельмондо. По-настоящему открыли эти фильмы люди моего возраста, которые насытились американским кино. Они стали популярны где-то в 2000-е годы, когда стали появляться в Интернете. И они сразу стали популярными, даже среди молодёжи. Сегодня таких комедий нет, нигде. Куда-то чувство юмора такое подевалось, кстати, как и у американцев, у которых были Чаплин, Китон, — поделился Шпагин.

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