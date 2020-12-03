Россиянам покажут новогоднюю спецсерию о Чебурашке и Крокодиле Гене

https://static.news.ru/photo/2a210378-3607-11eb-9853-fa163e074e61_660.jpg Фото: «Союзмультфильм»

Киностудия «Союзмультфильм» представит новогоднюю короткометражку «Чебурашка. Секрет праздника». Героев озвучили певица Анжелика Варум и актёр Леонид Ярмольник.

Новая серия выполнена в технике 3D длительностью 6 минут. Песню для неё написал композитор и певец Леонид Агутин.

Это будет очень тёплый и уютный мультфильм об искренней дружбе и о том, как просто создать себе настоящее чудо, — цитирует председателя правления киностудии Юлиану Слащёву пресс-служба «Союзмультфильма».

Когда и где будет представлена премьера, пока не сообщается.

По словам Варум, впервые озвучившей анимационного персонажа, процесс создания образа был для неё новым и ответственным опытом. Необычным, по её словам, было то, что озвучка проходила «вслепую»: был только текст. Уже потом художники создавали картинку под голоса.

Ярмольнику, наоборот, процесс дался легко. Он отметил, что «в каждом мужике есть что-то крокодилье», поэтому образ пришёлся ему впору. Кроме того, добавил артист, он надеется стать «художником возрождения» легендарной киностудии.

В канун прошлого Нового года «Союзмультфильм» представил новую, третью часть мультфильма про медвежонка Умку. Спустя полгода началась работа над сериалом об этом сказочном персонаже, писал NEWS.ru.