Российский кинопрокат возглавил мультфильм о драконе

https://static.news.ru/photo/6516856c-8534-11eb-be59-96000091f725_660.jpg Фото: Pedro Rances Mattey/dpa/Global Look Press

Кассовые сборы в 170,5 млн рублей за период с 11 по 14 марта позволили американскому мультфильму «Райя и последний дракон» стать лидером российского кинопроката.

Об этом говорят предварительные данные портала kinobusiness.com.

Премьера мультфильма состоялась 4 марта. Это история о том, как воительница в королевстве Кумандра ищет последнего оставшегося дракона. Он может помочь разгромить могущественного врага.

Российский фильм «Пара из будущего» режиссёра Алексея Нужного показал за уик-энд второй результат по сборам — 112 млн рублей. События в ленте разворачиваются в 2040 году, герои, как понятно из названия, попадают в прошлое. В фильме снимались Сергей Бурунов, Мария Аронова и Денис Парамонов.

Ещё один мультфильм — «Том и Джерри» — занял по сборам третье место. На неделе он собрал 60,5 млн рублей. Новая история противостояния Тома и Джерри вышла в прокат 25 февраля.

Ранее NEWS.ru сообщал, что две недели российского проката фильма якутского режиссёра Дмитрия Давыдова «Пугало» принесли его создателям более 10 млн рублей сборов. Премьера состоялась 25 февраля, в первый день сборы составили 875 тысяч рублей. «Пугало» уже посмотрели больше 32 тысяч зрителей в 31 кинотеатре страны.