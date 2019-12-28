https://static.news.ru/photo/1f320e94-2a3c-11ea-adc3-fa163e074e61_660.jpg Фото: SecurSerUkraine/facebook.com

Генеральный директор киностудии «Горизонт кино» Вера Соколова сообщила о начале съёмок художественного фильма про двух крымских военнослужащих, захваченных сотрудниками украинских спецслужб.

Начались съёмки художественного патриотического фильма, который продолжит славную кинематографическую традицию советского кино. В основе сюжета — история крымских военнослужащих. В ролях — известные заслуженные и народные артисты, а также молодые талантливые актёры, — цитирует Соколову РИА Новости.

Также она добавила, что рабочее название фильма — «Пункт пропуска», которое, возможно, станет официальным. Премьера ленты намечена на март 2021 года.

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