https://static.news.ru/photo/5d86885e-27a4-11ea-97dd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anatoly Lomohov/Global Look Press

Екатерина Мцитуридзе покидает пост генерального директора «Роскино» по решению совета директоров компании. Об этом сообщил министр культуры Владимир Мединский.

<…> в последнее время индустрия стала требовать перезагрузки компании, вывода её на качественно другой уровень. И поэтому совет директоров, собравшись несколько дней назад, принял решение обратиться в Росимущество с предложением о смене руководства компании, — сказал он.

По его словам, совет директоров уже выбрал нового генерального директора и отправил предложение на утверждение в Росимущество.

Как ранее писал NEWS.ru, Мединский заявил о смене генерального директора киностудии «Ленфильм». Нынешний глава компании Эдуард Пичугин будет освобождён от должности.