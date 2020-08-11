Режиссёр «Текста» планирует снять комедию с Буруновым и Харламовым

Российский режиссёр Клим Шипенко, известный как создатель фильма «Текст», планирует снять комедийный фильм «ОКнутый», главные роли в котором исполнят Сергей Бурунов и Гарик Харламов. Работа над проектом начнётся в марте-апреле 2021 года.
На питчинге проектов кинокомпаний — лидеров отечественного кинопроизводства продюсеры представили картину и во время презентации заявили, что хотят заручиться поддержкой в 70 млн рублей,
Обычный чиновник Лопатин (Бурунов) всё готов отдать, чтобы пойти на повышение. И вот до заветного места остаётся один шаг: ему всего лишь нужно сыграть в хоккей с президентом. Но чиновник никогда не играл в хоккей, и он экстренно нанимает тренера (Харламова), — говорится в описании картины.
Также Шипенко представил в качестве запланированного проекта фильм, рассказывающий о последних днях жизни русского поэта Сергея Есенина. Картина будет выполнена в стиле нуар, писал NEWS.ru.
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