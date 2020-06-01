Кино

Режиссёр «Шазама!» добавил Генри Кавилла в сцену после титров фильма

19:01, 01 июня 2020

Шведский режиссёр Дэвид Ф. Сандберг режиссёрскую версию финальной сцены из фильма «Шазам!». К ней появился британец Генри Кавилл в образе Супермена.

В оригинальной сцене главный герой пригласил Человека из стали, чтобы познакомить с ним своего друга Фредди. В эпизоде не было показано лицо супергероя, и видно только его торс с буквой S на груди. Теперь зрителям стала доступна версия с Суперменов в полном обличии.

Как писал NEWS.ru, Генри Кавилл может вернуться к роли Супермена. Компания Warner Bros. ведёт с ним переговоры.

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