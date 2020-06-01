Режиссёр «Шазама!» добавил Генри Кавилла в сцену после титров фильма

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Шведский режиссёр Дэвид Ф. Сандберг режиссёрскую версию финальной сцены из фильма «Шазам!». К ней появился британец Генри Кавилл в образе Супермена.

В оригинальной сцене главный герой пригласил Человека из стали, чтобы познакомить с ним своего друга Фредди. В эпизоде не было показано лицо супергероя, и видно только его торс с буквой S на груди. Теперь зрителям стала доступна версия с Суперменов в полном обличии.

I know a lot of you asked for this but Iâm not so sure this is an improvement. But hey, at least you can stop messaging me about it now. pic.twitter.com/Y4BdiJ2MjE — David F. Sandberg (@ponysmasher) May 29, 2020

Как писал NEWS.ru, Генри Кавилл может вернуться к роли Супермена. Компания Warner Bros. ведёт с ним переговоры.