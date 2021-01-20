Режиссёр Ренита Григорьева скончалась на 90-м году жизни

https://static.news.ru/photo/ad25f1ca-5b0f-11eb-9968-fa163e074e61_660.jpg Ренита Григорьева Фото: unikino.ru

Режиссёр и сценарист Ренита Григорьева скончалась. Об этом в среду, 20 января, сообщили представители Союза кинематографистов. Ей было 89 лет.

Григорьева родилась в 1931 году. Кинематографист была выпускницей исторического факультета МГУ и режиссёрского факультета ВГИКа. Она окончила мастерскую Герасимова и Макаровой.

За свою карьеру Григорьева сняла множество фильмов, в числе которых «Дорога на фестиваль», «Мальчики», «Сердце друга», «Праздники детства» (за эту ленту её наградили Государственной премией СССР) и не только. Также она снимала и документальное кино. Большинство картин Григорьева создала совместно с супругом Юрием Григорьевым.

На 90-м году жизни не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, режиссёра игрового и документального кино Григорьевой Рениты Андреевны, — говорится в сообщении на сайте Союза.

Как ранее передавал NEWS.ru, американский продюсер и сценарист комедийных телешоу, в том числе «Симпсонов», Дэвид Ричардсон скончался в возрасте 65 лет.

Ричардсон умер 18 января от сердечной недостаточности. До последнего времени он работал в качестве исполнительного продюсера над пятым, последним сезоном мультсериала Netflix для взрослых «С значит Семья».