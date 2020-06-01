Режиссёр «Драйва» рассказал, какие фильмы смотрит в изоляции

https://static.news.ru/photo/a02f2e00-a417-11ea-a9d9-fa163e074e61_660.jpg Фото: L.Urman/Global Look Press

Датский режиссёр Николас Виндинг Рефн рассказал, какие фильме смотрит во время изоляции в связи с пандемией коронавируса. Он известен как постановщик фильма «Драйв».

Рефн признался в интервью The Guardian, что на самом деле чаще всего смотрит новости. Он отметил, что если у него возникает потребность в просмотре кино, он заходит на свой сайт byNWR.com, где собраны малоизвестные картины любых жанров.

Кинематографист порекомендовал нуарную картину «Виновный свидетель», снятую в 1950 году Джозефом Лернером, «Сильный страх» Неда Хокмана, Скипа Хомейера 1962 года. Кроме того, он выделил «Дом на Лысой горе» Ли Фроста и Уэса Бишопа 1962 года и «Если тебя утомили пешие, как же тебе состязаться с конями?» Рона Ормонда, вышедший в 1971 году.

Как писал NEWS.ru, американский режиссёр Уэс Андерсон поделился списком фильмов, которые стоит посмотреть, находясь на карантине в связи с пандемией коронавируса. Он написал письмо, адресованное компании The Criterion Collection, которая занимается восстановлением классических и современных фильмов.