Режиссёр «Драйва» рассказал, какие фильмы смотрит в изоляции

Датский режиссёр Николас Виндинг Рефн рассказал, какие фильме смотрит во время изоляции в связи с пандемией коронавируса. Он известен как постановщик фильма «Драйв».
Рефн
Кинематографист порекомендовал нуарную картину «Виновный свидетель», снятую в 1950 году Джозефом Лернером, «Сильный страх» Неда Хокмана, Скипа Хомейера 1962 года. Кроме того, он выделил «Дом на Лысой горе» Ли Фроста и Уэса Бишопа 1962 года и «Если тебя утомили пешие, как же тебе состязаться с конями?» Рона Ормонда, вышедший в 1971 году.
Как писал NEWS.ru, американский режиссёр Уэс Андерсон поделился списком фильмов, которые стоит посмотреть, находясь на карантине в связи с пандемией коронавируса. Он написал письмо, адресованное компании The Criterion Collection, которая занимается восстановлением классических и современных фильмов.
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