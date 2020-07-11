Режиссёр «Бэтмена» снимет сериал о полиции Готэма

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Режиссёр нового «Бэтмена» Мэтт Ривз и сценарист Теренс Уинтер («Клан Сопрано», «Подпольная империя») заняты работой над сериалом о правоохранительных силах Готэм-сити. Полицейская драма, пока не получившая официального названия, будет разворачиваться в той же вселенной, что и предстоящий фильм с Робертом Паттинсоном в главной роли.

Сериал выйдет на платформе HBO Max. В центре сюжета окажутся полицейские города. Как сообщили представители HBO, в сериале будет изучена анатомия коррупции в Готэме. Пока неясно, появится ли в кадре Роберт Патиссон, по словам источников, проект находится на ранней стадии и кастинги пока не проводились, пишет Hollywood Reporter.

Это удивительная возможность не только расширить видение мира, который я создаю в фильме, но и исследовать его в той глубине и деталях, которые может себе позволить только длинный формат. А работать с невероятно талантливым Теренсом Уинтером, который так убедительно писал о мирах преступности и коррупции, — абсолютная мечта, — сказал Ривз в беседе с Variety.

Как писал NEWS.ru ранее, британо-американский актёр Кристиан Бэйл может вернуться к роли Бэтмена. Студия пока не начала с ним переговоры. Предположительно, он появится в фильме «Флэш» режиссёра Андреса Мускетти