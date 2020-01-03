Актриса Рене Зеллвегер получила премию «Золотой глобус» за лучшую роль в драматическом фильме. Церемония вручения престижных наград состоялась в отеле «Беверли-хиллз» в Калифорнии.
Актрисе вручили награду за роль в фильме «Джуди» режиссёра Руперта Гулда. Это не первая награда Зеллвегер, она уже трижды становилась обладательницей «Золотого глобуса» за фильмы «Сестричка Бетти». «Чикаго» и «Холодная гора».
Трансляцию вручения
Ранее NEWS.ru сообщал, что актёр Хоакин Феникс получил «Золотой глобус» за драматическую роль в «Джокере». Награду ему дали в номинации «Лучшая мужская роль в драматическом фильме».
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