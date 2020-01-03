https://static.news.ru/photo/f84f9698-3044-11ea-b40f-fa163e074e61_660.jpg Рене Зеллвегер Фото: Famous/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Актриса Рене Зеллвегер получила премию «Золотой глобус» за лучшую роль в драматическом фильме. Церемония вручения престижных наград состоялась в отеле «Беверли-хиллз» в Калифорнии.

Актрисе вручили награду за роль в фильме «Джуди» режиссёра Руперта Гулда. Это не первая награда Зеллвегер, она уже трижды становилась обладательницей «Золотого глобуса» за фильмы «Сестричка Бетти». «Чикаго» и «Холодная гора».

Трансляцию вручения ведёт телеканал NBC. Вместе с Зеллвегер на премию претендовали Скарлетт Йохансон в «Брачной истории», Шарлиз Терон в фильме «Скандал», Синтия Эриво в «Гарриет», а также Сирша Ронан за роль в фильме «Маленькие женщины».

Ранее NEWS.ru сообщал, что актёр Хоакин Феникс получил «Золотой глобус» за драматическую роль в «Джокере». Награду ему дали в номинации «Лучшая мужская роль в драматическом фильме».