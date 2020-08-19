Протеже Канье Уэста записал саундтрек к «Доводу»

https://static.news.ru/photo/e2be70c4-e200-11ea-917a-fa163e074e61_660.jpg Трэвис Скотт Фото: Charlie Steffens/Global Look Press

Американский рэпер Трэвис Скотт, известный как протеже Канье Уэста, записал песню для фильма «Довод» британского режиссёра Кристофера Нолана. Имя композиции пока что не раскрывается, поэтому она носит рабочее название Travis mix 16.

Премьера трека намечена на 21 августа, рассказал Скотт в интервью журналу GQ. Это его первая работа в кино. Песню также прокомментировал сам Нолан.

Его голос стал последним кусочком пазла, который мы собирали целый год, — сказал кинематографист.

Рэпер, в свою очередь, рассказал, что уже посмотрел фильм, и заявил, что «это просто огонь».

Как писал NEWS.ru, кинокомпания Warner Bros. решила оставить только 37% кассовых сборов от показа фильма «Довод» в США. Таким образом студия надеется сократить риски и получить недостаточный доход, выпуская ленту сейчас, когда значительная часть рынка не работает в полную силу.