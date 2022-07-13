«Просто пиар»: рэпер Птаха о трейлерах фильма «Брат-3» Рэпер Птаха заявил, что авторы фильма «Брат-3» не намерены подменять Бодрова и Балабанова

Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Рэп-исполнитель Птаха (Давид Нуриев)

Рэпер Давид Нуриев, известный как Птаха, объяснил в разговоре с NEWS.ru появление трейлеров фильма с названием «Брат-3», в котором он играет одну из ролей. Он заявил, что трейлеры представляют собой провокацию, которая привлекает внимание, а сам он не хотел бы, чтобы его рассматривали как альтернативу Сергею Бодрову-младшему, сыгравшему главную роль в двух первых фильмах.

Нуриев сообщил, что так называемый трейлер «Брата-3» представляет собой видеозапись с проб, которую режиссер фильма Валерий Переверзев решил выложить в Сеть ради привлечения внимания. Он также выразил уверенность в том, что фильм будет интересен для зрителя, а обсуждать картину, которая находится на стадии съемок, «тупо и безнравственно». По его словам, «злоба и зависть» тех, кто пытается испортить репутацию режиссёра, лишь придают сил создателям картины, которые намерены сделать достойный фильм и «выполнить свою задачу на максимум».

Это просто творческие шалости режиссёра и пиар. Люди не понимают, насколько Валера погружён в фильм, сколько ему приходится преодолеть сложностей, он прекрасно понимает всю ответственность за картину, — подчеркнул рэпер.

Он также призвал не ориентироваться на дилогию «Брат» и «Брат-2» Алексея Балабанова, подчеркнув, что сценарий новой картины очень хорош, а ее режиссер не намерен подменять ни режиссера, ни ведущего актера этих картин и испытывает огромное уважение к их работам. То же самое можно сказать и об участниках съемочной группы.

Это другой фильм, другое время, другие люди. Почему [фильм называется] «Брат-3» — это лучше спросить у режиссёра и съёмочной команды, — заключил Нуриев.

Ранее в Сети появился трейлер фильма под названием «Брат-3», одну из ролей в котором, по сообщениям авторов ленты, сыграл бывший мэр Архангельска Александр Донской. В других ролях снялись рэпер Басота, Антон Зацепин, звезда фильма «Пила» Костас Мэндилор, американский актер Эрик Робертс, а также братья Юрий и Владимир Торсуевы, известные по главным ролям в фильме Константина Бромберга «Приключения Электроника». Под трейлером набралось уже более тысячи комментариев, большинство из которых негативные.