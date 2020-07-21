Кино

Производитель представил куклу Малыша Йоды в натуральную величину

14:34, 21 июля 2020 19
Фото: Adam Savage’s Tested/youtube.com

Компания Sideshow Collectibles представила куклу Малыша Йоды из сериала «Мандалорец» вселенной «Звёздных войн». Игрушку показали на выставке Sideshow Con 2020.

Коллекционная фигурка сделана из ткани, пластика и смол. Она выполнена в натуральную величину, чуть больше 40 см, и тщательно детализирована от одежды до волосинок на голове, пишет Collider.

На сайте компании отмечается, что игрушка ожидается в продаже в сентябре 2020 года, но предзаказ доступен уже сейчас. Фигурка обойдётся покупателям в $375 (26,5 тысячи рублей).

Как писал NEWS.ru, плюшевый Малыш Йода стал самой популярной игрушкой, которую заказывают в интернет-магазинах.

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