Производитель представил куклу Малыша Йоды в натуральную величину

https://static.news.ru/photo/97c87d60-cb46-11ea-a619-fa163e074e61_660.jpg Фото: Adam Savage’s Tested/youtube.com

Компания Sideshow Collectibles представила куклу Малыша Йоды из сериала «Мандалорец» вселенной «Звёздных войн». Игрушку показали на выставке Sideshow Con 2020.

Коллекционная фигурка сделана из ткани, пластика и смол. Она выполнена в натуральную величину, чуть больше 40 см, и тщательно детализирована от одежды до волосинок на голове, пишет Collider.

На сайте компании отмечается , что игрушка ожидается в продаже в сентябре 2020 года, но предзаказ доступен уже сейчас. Фигурка обойдётся покупателям в $375 (26,5 тысячи рублей).

Как писал NEWS.ru, плюшевый Малыш Йода стал самой популярной игрушкой, которую заказывают в интернет-магазинах.