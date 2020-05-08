Продюсеры «Дэдпула 2» получили крупный штраф за гибель каскадера

https://static.news.ru/photo/f7513394-9144-11ea-9957-fa163e074e61_660.jpg Кадр из фильма «Дэдпул 2» Фото: Marvel Entertainment

Компания TCF Vancouver Productions Ltd получила от совета по компенсациям работникам WorkSafeBC штраф в размере $289 562. Причиной стала гибель каскадёра на съёмках фильма «Дэдпул 2».

Как отмечает Deadline, 32-летняя Джой Харрис погибла, когда выполняла свой первый трюк в кино. После расследования случившегося выяснилось, что во время работы над картиной были допущены нарушения, среди которых неспособность обеспечить здоровье и безопасность работников, а также несоблюдение правила, по которому каскадёр должен носить защитный шлем.

Главная цель административного взыскания — мотивировать работодателей, получивших штраф, и всех остальных соблюдать требования безопасности и гигиены труда, — говорится в заявлении WorkSafeBC.

Инцидент произошёл 14 августа 2017 года. Женщина врезалась в витрину первого этажа местного небоскрёба. По некоторым данным, на мотоцикле не сработали тормоза. Раненую девушку доставили в больницу, но медикам не удалось спасти её жизнь, писал NEWS.ru.