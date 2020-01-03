https://static.news.ru/photo/f66bd21a-2f9f-11ea-af98-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rudi Keuntje/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Британский продюсер Грэм Кинг намерен снять фильм о короле поп-музыки Майкле Джексоне. Создатели картины планируют показать жизнь певца с разных сторон, не скрывая спорных эпизодов его биографии.

Кинг уже получил права на съёмки фильма у наследников артиста. Сценаристом станет известный по фильмам «Гладиатор» и «Последний самурай» Джон Логан, пишет «Интерфакс».

Имена режиссёра и главного исполнителя пока не сообщаются.

Грэм Кинг — известный англо-американский продюсер и основатель кинокомпании GK Films. На его счету десятки фильмов, в том числе «Авиатор», «Кровавый алмаз», «Отступники» и «Богемская рапсодия».

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