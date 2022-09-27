«Позорная организация»: кинокритик об отказе РФ выдвинуть фильм на «Оскар» Кинокритик Шнейдеров раскритиковал киноакадемию РФ за отказ выдвинуть фильм на «Оскар»

Решение российской киноакадемии не выдвигать отечественный фильм на «Оскар» в 2022 году является отвратительным, заявил NEWS.ru режиссер, теле- и радиоведущий, кинокритик Давид Шнейдеров. По его мнению, это «откровенное силовое давление» на членов Российского оскаровского комитета. Кинокритик поддержал режиссеров Павла Чухрая и Николая Досталя, которые в знак протеста покинули организацию.

Никита Сергеевич (Михалков – NEWS.ru) предлагал вообще не выдвигать фильм на «Оскар», при этом будучи обладателем и лауреатом «Оскара» и отнюдь от этих наград не отказавшийся. Я думаю, это просто откровенное силовое давление на членов оскаровского комитета, потому что Америка якобы наш враг и нечего на их премию направлять наш фильм. Я очень рад, что Николай Досталь и Павел Чухрай нашли в себе мужество противостоять этому беспрецедентному давлению и демонстративно вышли из состава этой позорной организации, которая называется оскаровский комитет России, — сказал Шнейдеров.

Ранее стало известно, что президиум киноакадемии России решил не выдвигать отечественный фильм на «Оскар». Это второй случай за последние 30 лет. РФ не отправляла фильм на «Оскар» в 1992 году.

Из-за отказа направить отечественный фильм на «Оскар» глава Российского оскаровского комитета, народный артист России Павел Чухрай решил покинуть свой пост. В своем письме членам оскаровской комиссии режиссер назвал это решение незаконным и оскорбительным. Чухрая поддержал режиссер Николай Досталь.