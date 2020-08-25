Появился трейлер сериала «Воспитанные волками» Ридли Скотта

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Режиссёр Тимур Бекмамбетов стал лидером рейтинга 50 главных кинопродюсеров в российской индустрии. С 2010-го по 2019 год он поработал над 33 проектами.

Второе место занял Антон Златопольский, известный по фильмам «Легенда № 17» и «Экипаж». Тройку лидеров замыкает Сергей Сельянов, работавший над «Вратарём галактики» и «Аритмией», сообщает «Бюллетень кинопрокатчика». При составлении списка...