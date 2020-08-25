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Появился трейлер сериала «Воспитанные волками» Ридли Скотта

12:24, 25 августа 2020
Фото: HBO Max

Стриминговый сервис HBO Max опубликовал трейлер сериала «Воспитанные волками». Одним из режиссёров проекта выступил британец Ридли Скотт.

Скотт снял первые два эпизода проекта. Шоураннером выступил Аарон Гузиковский, написавший сценарий к «Пленницам» Дени Вильнёва.

Действие шоу разворачивается на неизвестной планете. Сюжет повествует о двух андроидах, Маме и Папе, запрограммированых защищать детей, которым грозит конфликт на почве религии. Кроме того, судя по тексту в трейлере, задача человекоподобных роботов вырастить детей атеистами.

Главные роли исполнили Аманда Коллин, Абубакар Салим, Винта МакГрат и Трэвис Фиммел. Премьера состоится 3 сентября.

Как писал NEWS.ru, стриминговый сервис Netflix опубликовал тизер четвёртого сезона сериала «Корона», рассказывающего о жизни королевы Елизаветы II. Премьера намечена на 15 ноября.

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