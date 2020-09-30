Появился трейлер документального сериала о вселенной Marvel

https://static.news.ru/photo/bc5f1770-030d-11eb-92b3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marvel Entertainment/facebook.com

Компания Marvel Entertainment опубликовала трейлер документального сериала «616» о создании вселенной комиксов, супергероях и их поклонниках. Премьера состоится 20 ноября на стриминговом сервисе Disney+.

Проект рассказывает о создании комиксов, новых персонажей, и как вымышленный мир влияет на реальный. Каждый эпизод шоу повествует о пересечении историй, поп-культуры и сообществ фанатов во вселенной Marvel.

Сериал состоит из восьми эпизодов, каждый из которых создал отдельный режиссёр.

Как писал NEWS.ru, кинокомпания Sony Pictures Television планирует создать сериал про супергероиню Шёлк из вселенной комиксов Marvel. Продюсеры сейчас ищут дистрибьютера для проекта.