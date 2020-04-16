Появились новые подробности о продолжении фильма «Гарри Поттер»

Кинокомпания Warner Bros. заявила, что продолжает работать над продолжением серии фильмов о Гарри Поттере. Речь идёт об экранизации пьесы Джоан Роулинг «Гарри Поттер и проклятое дитя».
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На роль юного волшебника претендует Леви Миллер, известный по фильмам «Излом времени» и «Пэн: Путешествие в Нетландию».
Как писал NEWS.ru, в третьей части серии фильмов «Фантастические твари» появятся персонажи из «Гарри Поттера». Создатели намерены ввести в историю преподавателя Хогвартса и лесничего Хагрида, а также студента школы магии Тома Реддла.
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