Кино

Появились новые подробности о продолжении фильма «Гарри Поттер»

10:30, 16 апреля 2020 53
Фото: wegotthiscovered.com

Кинокомпания Warner Bros. заявила, что продолжает работать над продолжением серии фильмов о Гарри Поттере. Речь идёт об экранизации пьесы Джоан Роулинг «Гарри Поттер и проклятое дитя».

Как пишет We Got This Covered, студия планирует выпустить несколько картин, центральным персонажем которых будет Альбус Поттер — сын главного героя оригинальной серии фильмов.

На роль юного волшебника претендует Леви Миллер, известный по фильмам «Излом времени» и «Пэн: Путешествие в Нетландию».

Как писал NEWS.ru, в третьей части серии фильмов «Фантастические твари» появятся персонажи из «Гарри Поттера». Создатели намерены ввести в историю преподавателя Хогвартса и лесничего Хагрида, а также студента школы магии Тома Реддла.

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