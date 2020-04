Появились новые подробности о продолжении фильма «Гарри Поттер»

https://static.news.ru/photo/4a2ba032-7fb5-11ea-97ff-fa163e074e61_660.jpg Фото: wegotthiscovered.com

Кинокомпания Warner Bros. заявила, что продолжает работать над продолжением серии фильмов о Гарри Поттере. Речь идёт об экранизации пьесы Джоан Роулинг «Гарри Поттер и проклятое дитя».

Как пишет We Got This Covered, студия планирует выпустить несколько картин, центральным персонажем которых будет Альбус Поттер — сын главного героя оригинальной серии фильмов.

На роль юного волшебника претендует Леви Миллер, известный по фильмам «Излом времени» и «Пэн: Путешествие в Нетландию».

Как писал NEWS.ru, в третьей части серии фильмов «Фантастические твари» появятся персонажи из «Гарри Поттера». Создатели намерены ввести в историю преподавателя Хогвартса и лесничего Хагрида, а также студента школы магии Тома Реддла.