Появились новые подробности о продолжении фильма «Гарри Поттер»

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Актриса Чулпан Хаматова, сыгравшая главную роль в сериале «Зулейха открывает глаза», рассказала о негативной реакции зрителей. Она сообщила, что получает в свой адрес «много проклятий».

Я получаю много проклятий в связи с выходом фильма. Мало того, что были ожидаемые проклятия со стороны радикально настроенной части татарского общества. Но я с удивлением обнаружила, что добавилась ещё...