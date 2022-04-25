«Похотливый страдалец». Серебренников удивит мир нетрадиционным Чайковским

Новый фильм российского режиссёра Кирилла Серебренникова «Жена Чайковского» вошёл в основной конкурс 75-го Каннского кинофестиваля, который пройдёт в мае этого года. Картина обросла слухами, скандалами и претензиями ещё до премьеры. Почему ленту требуют снять с показа и каким предстанет гениальный композитор перед зрителями — в материале NEWS.ru.

Один Байрон вместо Евгения Миронова

«Жена Чайковского​» — это уже четвёртый фильм режиссёра, который участвует в главном французском кинофестивале. Ранее в Канны приезжали его картины «Лето», «Петровы в гриппе» и «Ученик» в рамках внеконкурсной программы «Особый взгляд».

По словам самого Серебренникова, сценарий к новой ленте он написал, находясь под домашним арестом в 2019 году. Но идея снять фильм о жене великого русского композитора появилась ещё раньше.

Изначально анонсировалось , что фильм должен выйти в 2015 году — к 175-летию со дня рождения композитора. Однако съёмки начались только в 2021 году. Долгое время рабочее название фильма было «Антонина», затем оно сменилось на «Жена Чайковского​».

В 2020-м появилась информация, что на главную роль утвердили Евгения Миронова, но впоследствии это не подтвердилось. В итоге роль Чайковского получил давно живущий в России американский актёр Один Байрон, известный публике по роли Фила Ричардса в сериале «Интерны». Жену Чайковского Антонину Милюкову сыграла Алёна Михайлова, до этого снимавшаяся в сериалах «Чики», «Водоворот» и «Секреты семейной жизни».

Отдельной изюминкой фильма должно стать присутствие в актёрском составе фильма рэп-исполнителя Oxxxymiron (Мирон Фёдоров). Осенью прошлого года в Сети появился отрывок, где Oxxxymiron в образе одного из друзей Чайковского читает рэп. Пока не очень понятно, действительно ли этот эпизод будет включён в фильм или монолог Фёдорова можно рассматривать как своеобразную рекламу картины.

Эпизод с Oxxxymiron получил смешанную реакцию публики, не ожидавшей увидеть рэп-фрагмент в фильме о событиях XIX века. Претензии зрителей также вызвал и озвученный сюжет фильма, который строится вокруг гомосексуальности Чайковского.

«Много грязного белья и нет самого композитора»

По сюжету главная героиня фильма — супруга Петра Ильича Чайковского Антонина Милюкова. Женщина узнаёт о нетрадиционных наклонностях мужа и начинает постепенно сходить с ума. Ряду экспертов такая расстановка акцентов показалась недопустимой. Фильм пока не вышел в прокат, но летом прошлого года он оказался в Сети и тут же получил частные оценки.

Так, обозреватель канала « Царьград » Михаил Тюренков назвал новый фильм Серебренникова «выворачиванием наружу мыслимого и немыслимого грязного белья», отметив «чрезмерную демонстрацию половых органов» в кадре и «издевательство на традиционными ценностями».

Актёр, автор канала «Записки актёра» на платформе «Яндекс.Дзен» Сергей Марочкин оказался менее категоричным. Он отметил хорошую игру Одина Байрона, но согласился, что в фильме много «неприкрытой наготы» и не слишком захватывающий сюжет.

Самое главное — в фильме нет самого композитора. Есть какой-то похотливый страдалец, который не вяжется в моей голове с образом гения. Нет его творчества, музыки совсем чуть-чуть, нет ничего того, за что весь мир его (Петра Чайковского. — NEWS.ru) любит и признаёт великим. Есть только чернуха, пошлость и терзания. Более того, фильм неимоверно скучный, он идёт три часа и совсем не блещет быстрым развитием сюжета, — считает критик.

Сам режиссёр в интервью «Авторадио» в сентябре прошлого года рассказал , что финальной версии картины на тот момент ещё не существовало. А опубликованная в интернете версия является «материалами фильма, но не самим фильмом».

Фильма ещё нет. Специальные злоумышленники пытались украсть фильм в последний съёмочный день. Потом включилось какое-то обсуждение, но фильма нет, — рассказал Серебренников.

Конфликт в Каннах

Другой скандал вокруг ленты «Жена Чайковского» разворачивается прямо сейчас. 17 апреля Государственное агентство Украины по вопросам кино потребовало от организаторов кинофестиваля не показывать в 2022 году фильмы из России и снять с конкурса «Жену Чайковского». Однако директор киносмотра Тьерри Фремо сообщил , что у организаторов фестиваля нет желания бойкотировать российских кинематографистов и что он всячески поддерживает участие нового фильма Серебренникова в Каннах.

Тьерри Фремо Eric Catarina/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кстати, ещё один российский режиссёр Александр Сокуров в этом году отказался показать свой фильм «Сказка» на Каннском фестивале, обосновав решение нежеланием принимать «культуру отмены всего русского», которая в последнее время сложилась на Западе. Он также назвал свой фильм «слишком серьёзным для Канн».

Фильм «Сказка» — слишком серьёзный для того, чтобы участвовать в каннской истории. Там принимают другие фильмы, там просто другая программа фестиваля, — заявил Сокуров.