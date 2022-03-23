«Под дулом пистолета не посмотрю»: Немоляева раскритиковала западное кино

Народная артистка РСФСР Светлана Немоляева в беседе с NEWS.ru оценила новость о выходе 24 марта в повторный прокат фильма Эльдара Рязанова «Служебный роман». По мнению исполнительницы роли Ольги Рыжовой, молодых зрителей будет трудно привлечь в кинотеатры одним призывом идти смотреть советское кино. Актриса выступила с предложением рассказывать о снятых картинах Андрея Тарковского, Никиты Михалкова, Владимира Меньшова в школах и таким образом вызвать к ним интерес. Немоляева призналась, что «под дулом пистолета» не пошла бы смотреть западное кино, и порадовалась уходу голливудских фильмов с российского рынка.

Рада, что состоится вторая премьера «Служебного романа». Для меня это знаковая картина, после неё я начала много сниматься в кино. Эльдар Рязанов стал для меня крёстным отцом в кинематографе. Повторный прокат — прекрасная идея, у нас есть просто потрясающие шедевры в кино: фильмы Эльдара Рязанова, Никиты Михалкова, Георгия Данелии, Элема Климова, Владимира Меньшова, Андрея Тарковского. У нас есть что показать, чем гордиться и к чему стремиться, — рассказала она.

По мнению актрисы, «просто сказать молодёжи идти смотреть „Служебный роман“ в кино будет малоэффективно, этому должна предшествовать работа». Она предложила вызвать интерес к советским фильмам рассказами о них в школах и институтах. Таким образом, считает Немоляева, юное поколение зрителей узнает об альтернативе голливудскому кино, которое исчезло из российского проката после ухода западных студий с отечественного рынка.

Меня, например, под дулом пистолета не заставишь пойти смотреть западные картины с летающими ящерицами, ужасами, «Игру престолов» ту же. Я люблю психологическое кино с хорошими актёрскими работами, с положительной режиссёрской мыслью, — призналась актриса.

Повторный показ в кинотеатрах советских фильмов, среди которых «Служебный роман», «Мы из джаза», «Самая обаятельная и привлекательная», «Брат», — одна из мер, предложенных отечественными прокатчиками в качестве компенсации отсутствия голливудских блокбастеров.

Ранее исполняющий обязанности главного редактора журнала «Искусство кино» историк Станислав Дединский в интервью NEWS.ru рассказал о фильмах, произведённых в Индии и Южной Корее, которыми также планируют обогатить российский кинопрокат.