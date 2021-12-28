На Первом канале пройдёт премьерный показ сериала «Вокруг света за 80 дней»

На Первом канале пройдёт премьерный показ приключенческого восьмисерийного сериала «Вокруг света за 80 дней» по роману Жюля Верна, сообщает пресс-служба телеканала. Действие картины происходит в Лондоне в 1872 году, главный герой в исполнении Дэвида Теннанта решает обогнуть Землю за ограниченный срок. Режиссёрами проекта выступили Стив Бэррон, Брайан Келли и Чарльз Бисон. Роли также исполнили Леони Бенеш, Джейсон Уоткинс, Питер Салливан, Ибрагим Кома, Леон Клингман и другие.

Мы рады, что такой талант, как Дэвид, сыграл современную версию культовой роли Филеаса Фогга. Его ждут невероятные физические испытания — от невыносимой жары в пустыне до мошенничества в Гонконге и, конечно, забастовки в Париже, но самым трудным будет личное развитие героя. Я также рад, что зрители увидят таких замечательных актёров, как Леони и Ибрагим в роли Фикса и Паспарту, путешествующих по миру, — заявил продюсер Кроуфорд Коллинс.

По его словам, в сериале будет много адреналина, любви и веселья благодаря талантливой команде авторов. Зрителей ждёт нечто действительно особенное.

Мировая премьера сериала состоялась в рамках внеконкурсной программы фестиваля Canneseries 2021. Он был снят преимущественно в ЮАР и Будапеште, это не первая экранизация романа Жюля Верна. Одна из самых известных версий — голливудский блокбастер 1956 года, получивший пять «Оскаров».

Ранее сообщалось, что главным проектом Первого канала в 2021 году стал «Вызов» с актрисой Юлией Пересильд и режиссёром Климом Шипенко. Запуск в космос первого в мире киноэкипажа победил в номинации «Прорыв года» Национальной премии в области креативных индустрий Russian Creative Awards 2021.