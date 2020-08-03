Перенесена премьера фильма Алексея Учителя «Цой»

Дата выхода нового фильма Алексея Учителя «Цой» в российский прокат перенесена на 3 сентября.
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Спешим сообщить, что новый фильм Алексея Учителя «Цой» выйдет в широкий российский прокат 3 сентября, — говорится в сообщении.
В картине будут показаны вымышленные события лета 1990 года, когда произошла авария, в которой погиб лидер группы «Кино» Виктор Цой. По официальной версии, музыкант уснул за рулём, выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом. Цой умер в возрасте 28 лет. Актёра, исполняющего роль музыканта, на экране не будет. В фильме снялись Евгений Цыганов, Паулина Андреева, Марьяна Спивак, Игорь Верник и другие.
Как ранее писал NEWS.ru, премьера фильма «Цой» российского режиссёра Алексея Учителя была запланирована на 27 августа — в День российского кино. Работа над картиной завершилась 20 июня.
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