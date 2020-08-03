Перенесена премьера фильма Алексея Учителя «Цой»

https://static.news.ru/photo/817662c0-d56e-11ea-b1b3-fa163e074e61_660.jpg Кадр из фильма «Цой» Фото: Mistrus Media

Дата выхода нового фильма Алексея Учителя «Цой» в российский прокат перенесена на 3 сентября.

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу компании Sony Pictures. Причины переноса премьеры неизвестны.

Спешим сообщить, что новый фильм Алексея Учителя «Цой» выйдет в широкий российский прокат 3 сентября, — говорится в сообщении.

В картине будут показаны вымышленные события лета 1990 года, когда произошла авария, в которой погиб лидер группы «Кино» Виктор Цой. По официальной версии, музыкант уснул за рулём, выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом. Цой умер в возрасте 28 лет. Актёра, исполняющего роль музыканта, на экране не будет. В фильме снялись Евгений Цыганов, Паулина Андреева, Марьяна Спивак, Игорь Верник и другие.

Как ранее писал NEWS.ru, премьера фильма «Цой» российского режиссёра Алексея Учителя была запланирована на 27 августа — в День российского кино. Работа над картиной завершилась 20 июня.