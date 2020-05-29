Осуждённый за убийство Рэндолл Миллер снял первый фильм после тюрьмы

Американский режиссёр Рэндолл Миллер снял фильм впервые за семь лет. В 2015 году он и продюсеры были признаны виновными за непреднамеренное убийство.
В 2014 году во время съёмок сцены на команду наехал поезд, шедший незапланированным рейсом,
Миллер получил два года года тюрьмы и запрет на режиссёрскую деятельность сроком на два года. Несмотря на ограничения он приступил к съёмкам фильма Higher Grounds.
Работа над картиной проходила в Сербии, Великобритании и Колумбии в 2019 году. Юристы отмечают, что таким образом кинематографист нарушил условия наказания.
Сам Миллер заявил, что ему разрешили проводить съёмки, если за безопасность на площадке будет нести ответственность кто-то другой.
Как писал NEWS.ru, американский режиссёр Мартин Скорсезе снял короткометражный фильм о том, как он жил в период изоляции в связи с пандемией коронавируса. Работу покажет канал BBC Two.
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