Осуждённый за убийство Рэндолл Миллер снял первый фильм после тюрьмы

https://static.news.ru/photo/93b18bba-a1c3-11ea-bf95-fa163e074e61_660.jpg Рэндолл Миллер Фото: D. Long/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американский режиссёр Рэндолл Миллер снял фильм впервые за семь лет. В 2015 году он и продюсеры были признаны виновными за непреднамеренное убийство.

В 2014 году во время съёмок сцены на команду наехал поезд, шедший незапланированным рейсом, сообщает Variety. В результате инцидента погибла 27-летняя ассистентка оператора Сара Джонс, ещё несколько работников получили серьёзные травмы.

Миллер получил два года года тюрьмы и запрет на режиссёрскую деятельность сроком на два года. Несмотря на ограничения он приступил к съёмкам фильма Higher Grounds.

Работа над картиной проходила в Сербии, Великобритании и Колумбии в 2019 году. Юристы отмечают, что таким образом кинематографист нарушил условия наказания.

Сам Миллер заявил, что ему разрешили проводить съёмки, если за безопасность на площадке будет нести ответственность кто-то другой.

Как писал NEWS.ru, американский режиссёр Мартин Скорсезе снял короткометражный фильм о том, как он жил в период изоляции в связи с пандемией коронавируса. Работу покажет канал BBC Two.