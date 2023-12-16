ОМОН, «Ищейка», третья дочь: как сейчас живет звезда «Карпова» Котлярский

Фото: vk.com/v.kotlyarsky72

Владислав Котлярский

Российский актер Владислав Котлярский запомнился зрителям в сериале «Глухарь» ролью майора Станислава Карпова. Чем сейчас занимается артист?

Где снимается Владислав Котлярский

После завершения «Глухаря» в 2011 году Владислав Котлярский продолжил сниматься в криминальных сериалах. Его герой, жесткий правоохранитель Станислав Карпов, получил собственный одноименный сериал «Карпов». Параллельно истории героев развивались в сериале «Пятницкий».

В дальнейшем Котлярский продолжил «криминальную» карьеру в сериале «Ищейка». 11 декабря 2023 года на Первом канале вышел седьмой сезон сериала о женщине-следователе Александре Кушнир.

Ранее в августе 2023 года закончились съемки нового остросюжетного криминального сериала «Юматов», в котором одну из ролей исполнил Котлярский. Премьера сериала намечена на 2024 год.

Кроме того, Котлярский сыграл главную роль продюсера Дэвида Селзника в комедийном спектакле «Унесенные Голливудом». Премьера прошла 29 сентября на сцене кинотеатра «Иллюзион». Актер активно выступает в легком жанре на сценах московских Театра комедии и клуба «Высоцкий» и сотрудничает с театральным агентством «Лекур».

Фото: vk.com/v.kotlyarsky72 Владислав Котлярский

Что известно о семье Владислава Котлярского

Главным событием 2023 года для Котлярского стало рождение в сентябре третьей дочери. По данным «Экспресс газеты», актер отправил жену — педагога сценической речи Викторию Болдыреву, с которой он познакомился на съемках «Глухаря», — рожать в элитную частную клинику. Роды обошлись в 677 тысяч рублей.

Котлярский и Болдырева поженились в 2016 году, артист старше избранницы на 14 лет. Кроме младшего ребенка, чье имя актер не стал раскрывать СМИ, у пары есть дочери Элина и Николь.

Какие громкие заявления делал Котлярский

В 2019 году Владислав Котлярский осудил действия ОМОНа во время несогласованных акций после выборов в Мосгордуму. Он призвал правоохранителей вспомнить о том, что их задача «служить народу, а не лупить дубинками подростков и женщин на митингах».

«В советские времена многие шли служить в милицию из-за крылатой фразы: „Вор должен сидеть в тюрьме“. В тюрьме должны сидеть те люди, которые украли наши голоса. А вы почему-то бьете нас», — акцентировал актер.

Котлярский не высказывался публично по поводу СВО на Украине.

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