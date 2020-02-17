https://static.news.ru/photo/38e8179e-5164-11ea-86bb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mayer/face to face/Global Look Press

Американская актриса Оливия Уайлд выступит режиссёром биографического фильма о гимнастке Керри Страг, ставшей олимпийской чемпионкой. Картину выпустят Riverstone Pictures и Pulse Films.

Сценарий напишет Ронни Сандал, который уже имеет опыт работы над спортивным байопиком — в 2017 вышла лента его авторства «Борг/Макинрой» о противостоянии шведа Бьорна Борга и американца Джона Макинроя на знаменитом финальном матче Уимблдона в 1980 году, сообщает The Hollywood Reporter.

Керри Страг — американская гимнастика, которая в 1990-х годах была частью так называемой великолепной семёрки. В 1996 году на Олимпийских играх в Атланте она серьёзно травмировала лодыжку, но несмотря на это, продолжила выступление и помогла завоевать своей команде золотую медаль. После победы ей пришлось завершить карьеру, так как травма была слишком серьёзной.

Как писал NEWS.ru, американский музыкант О'Ши Джексон, известный как рэпер Ice Cube, снимется в фильме боксёре Кларессе Шилдс, которая в возрасте 17 лет мечтала стать первой американкой, завоевавшей золотую медаль по боксу на Олимпийских играх.