Новый эпизод «Простоквашино» набрал 500 тысяч просмотров за три дня

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Свежая серия анимационного проекта «Простоквашино» собрала 500 тысяч просмотров за первые три дня после премьеры. Она вышла на YouTube-канале студии «Союзмультфильм».

В эпизоде под названием «Мотопочтальон» Дядя Фёдор, Матроскин, Шарик и Тама-Тама решают собрать мотоцикл для почтальона Печкина, чтобы няня Маргарита Егоровна, которая не любит шум, как можно сбежала от них как можно скорее, сообщает РИА Новости.

Персонаже исполняют в серии рок-песню, которую специально записал Иван Охлобыстин. Как рассказали создатели мультсериала, во время записи реплик артист часто импровизирует, например, поёт.

Мультсериал «Простоквашино» начал выходить в 2018 году. По данным Mediascope, по итогам 2019 года он вошёл в пятёрку лидеров по количеству просмотров в сфере детского телевидения. На YouTube-канале «Союзмультфильма» все его серии собрали более 160 млн просмотров.

Как писал NEWS.ru, апрельский выпуск мультсериала «Простоквашино» набрал более миллиона просмотров на видеохостинге YouTube за первые шесть дней. 30-я серия, получившая название «Доить или не доить», рассказывает о том, как Дядя Фёдор с котом Матроскиным и псом Шариком помогают няне Маргарите Егоровне выиграть поэтический конкурс, чтобы получить в подарок поездку в Англию.