По словам организаторов, на это их вдохновил выступающий за права животных актёр Хоакин Феникс, который в этом году претендует на звание актёра года.
Меню официальной афтепати события, бала губернаторов, будет на 70% веганским. В остальном гости смогут поесть блюда из рыбы и мяса.
Как писал NEWS.ru, в Голливуде состоялся ланч всех номинантов на кинопремию «Оскар», во время которого была сделала общая фотография. Для снимка в бальном зале имени Рэя Долби в здании отеля Loews собрались более 150 претендентов на награду.