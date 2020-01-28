https://static.news.ru/photo/5d0dfad8-41e4-11ea-941a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Danny Moloshok/Invision/AP

Организаторы вечеринок кинопремии «Оскар» предложили номинантам и гостям веганское меню.

На прошедшем 28 января ланче претендентов на награду были исключены блюда животного происхождения, сообщает Variety.

По словам организаторов, на это их вдохновил выступающий за права животных актёр Хоакин Феникс, который в этом году претендует на звание актёра года.

Меню официальной афтепати события, бала губернаторов, будет на 70% веганским. В остальном гости смогут поесть блюда из рыбы и мяса.

Как писал NEWS.ru, в Голливуде состоялся ланч всех номинантов на кинопремию «Оскар», во время которого была сделала общая фотография. Для снимка в бальном зале имени Рэя Долби в здании отеля Loews собрались более 150 претендентов на награду.