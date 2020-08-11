Nickelodeon создаст спин-офф «Спанч Боба» про Патрика

Телеканал Nickelodeon запустил в производство спин-офф мультсериала «Спанч Боб», посвящённый морской звезде Патрику Стару.
Переговоры с создателями находятся на финальной стадии, а актёры уже приступили к озвучке героев,
Заглавный персонаж будет говорить голосом Билла Фагербакки, который озвучивал морскую звезду в оригинальном сериале и полнометражных мультфильмах. В шоу будут в основном введены новые персонажи, однако зрители увидят и знакомых героев.
Спин-офф будет состоять из 13 эпизодов и расскажет о семье Патрика. Сам он будет вести некое подобие вечернего шоу.
Как писал NEWS.ru, кинокомпания Paramount отказалась от проката нового полнометражного мультфильма «Спанч Боб» в кинотеатрах. Картина выйдет сразу в онлайн-сервисах.
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