Netflix показал «Игру в Кальмара» без спецэффектов

Стриминговый сервис Netflix опубликовал видеоролик со съёмок корейского сериала «Игра в кальмара» до и после наложения компьютерной графики. Оказалось, что рисунки на стенах в первой серии оказались ненастоящими.

При этом дубли с последней игрой, где люди прыгают на стеклянные платформы, снимали поэтапно, заменяя стекло на листы фанеры. Режиссёр Хван Дон Хек признался, что в первой серии все показанные люди настоящие.

Он добавил, что когда придумывал сюжет сериала, никто не хотел в него вкладываться, так как все считали описанные в сценарии игры слишком жестокими. Известно, что сериал получит продолжение, но создатели отказались делится подробностями.

Ранее ВЦИОМ провёл опрос, посвящённый сериалу. Как выяснилось, 53% россиян ничего не знают о сериале, а 26% слышали только название и не знают ничего о сюжете. 40% зрителей, в общих чертах представляющих сюжет сериала, считают, что сцены жестокости и насилия в нём могут провоцировать аналогичное поведение в реальной жизни. Об этом свидетельствуют данные опроса на сайте центра.

В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Как выяснилось, о сериале «Игра в кальмара» слышали 47% россиян, при этом 8% хорошо знают о сериале (20–36% среди молодёжи, 16% среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга), 13% слышали в общих чертах, о чём этот сериал, а 26% слышали только название.