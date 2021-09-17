Названы обладатели «Эмми» за лучшие роли в комедийных сериалах

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Определены обладатели премии «Эмми» за лучшие мужскую и женскую роль в комедийном сериале. Ими стали Джейсон Судейкис и Джин Смарт. Трансляцию 73-й церемонии вручения премии ведёт телеканал CBS.

Джейсон Судейкис завоевал награду за исполнение главной роли в сериале «Тед Лассо», который, в свою очередь, завоевал глвный приз в номинации «лучший комедийный сериал».

Джин Смарт получила «Эмми» за роль в сериале «Хитрости». Также сериал победил в номинациях за сценарий и режиссуру, награду получили сценарист Пол Даун и режиссёр Люсия Аньелло.

Телевизионная премия «Эмми» вручается с 1946 года и считается одной из наиболее престижных за работу на телеэкране. Награды распределяют по результатам выбора 23 тысяч членов академии.

В связи с пандемией коронавируса нынешняя церемония проходит исключительно с участием вакцинированных гостей, число зрителей на площадке ограничено. Некоторые победители номинаций получают свои награды дистанционно.

Ранее сообщалось, что телеведущий Иван Ургант получил орден Звезды Италии степени кавалера из рук посла в России Паскуале Терраччано. Церемония прошла в итальянском посольстве в Москве.