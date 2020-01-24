https://static.news.ru/photo/e957996a-3ee0-11ea-809c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Объявлены победители национальной кинематографической премии «Золотой орёл» 2019. Гран-при премии «Золотой орел» получил фильм «Текст».

Лучшим актёром прошлого года по версии премии «Золотой орёл» стал Александр Петров за роль в фильме «Текст», лучшей актрисой — Виктория Мирошниченко за роль в фильме «Дылда».

Алексей Сидоров получил награду лучшему режиссёру за картину «Т-34».

Кроме того, почётный приз национальной кинематографической премии «Золотой орел» за вклад в искусство получила Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих.

Церемония награждения проходила в павильоне № 1 киноконцерна «Мосфильм». Как писал ранее NEWS.ru, в 2019 году главным триумфатором премии «Золотой орёл» стала драма «Война Анны».