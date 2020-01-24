Объявлены победители национальной кинематографической премии «Золотой орёл» 2019. Гран-при премии «Золотой орел» получил фильм «Текст».
Лучшим актёром прошлого года по версии премии «Золотой орёл» стал Александр Петров за роль в фильме «Текст», лучшей актрисой — Виктория Мирошниченко за роль в фильме «Дылда».
Алексей Сидоров получил награду лучшему режиссёру за картину «Т-34».
Кроме того, почётный приз национальной кинематографической премии «Золотой орел» за вклад в искусство получила Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих.
Церемония награждения проходила в павильоне № 1 киноконцерна «Мосфильм». Как писал ранее NEWS.ru, в 2019 году главным триумфатором премии «Золотой орёл» стала драма «Война Анны».
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